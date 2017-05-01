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قبل يوم الحسم.. تسريب وثائق متعلقة بحملة ماكرون عشية الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 15:23 قبل يوم الحسم.. تسريب وثائق متعلقة بحملة ماكرون عشية الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية | دولي
قبل يوم الحسم.. تسريب وثائق متعلقة بحملة ماكرون عشية الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
شهدت حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي يجري دورها الثاني الحاسم غدا الاحد ، تفجر عملية تسرب آلاف الوثائق المتعلقة بحملة مرشح حركة (أون مارش) إيمانويل ماكرون الاوفر حظا للظفر بمنصب رئاسة

شوف تيفي:

شهدت حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي يجري دورها الثاني الحاسم غدا الاحد ، تفجر عملية تسرب آلاف الوثائق المتعلقة بحملة مرشح حركة (أون مارش) إيمانويل ماكرون الاوفر حظا للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية ،من منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية المتطرف ، مارين لوبين، بحسب آخر استطلاع للرأي .

واعتبر ماكرون في بيان أن الأمر يتعلق بمحاولة "لزعزة الاستقرار الديموقراطي". ، مشيرا الى أن كشف هذا الاختراق الكبير في "آخر ساعة من الحملة الانتخابية" التي انتهت رسميا عند الساعة 22,00 ت غ من الجمعة هو "على ما يبدو زعزعة للاستقرار الديمقراطي مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة".

وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، الذي تناقلت أوساطه هذه الوثائق على موقع (تويتر) قبل منتصف ليلة الجمعة السبت موعد انتهاء الحملة .

واعلن مساء الجمعة أن حجم هذه الوثائق الداخلية لحملة ماكرون بلغ تسع جيغابايت تم بثها على الانترنت من قبل مستخدم يطلق على نفسه اسم "ايمليكس".

وقال موقع "ويكيليكس" الذي اسسه جوليان اسانج وادرج رابطا يؤدي إلى هذه الوثائق أن "هناك آلاف الرسائل الالكترونية والصور والوثائق المرتبطة بها يعود آخرها الى 24 ابريل" اي غداة الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، مؤكدا انه لا يقف وراء هذه العملية .

من جانبه أكد فريق ماكرون في بيانه ان هذه الوثائق التي تمت قرصنتها هي رسائل الكترونية او "وثائق محاسبة" كلها "قانونية". ، مضيفا ان "الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون الي الوثائق الاصلية اخرى مزورة لزرع الشك والتضليل".

وقال حزب ماكرون ان خوادمه توقفت في فبراير لبضع دقائق بسبب هجمات مصدرها اوكرانيا.

إلى ذلك دعت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية الفرنسية في بيان اليوم ،وسائل الاعلام الى "عدم نشر مضمون" هذه الوثائق التي جاءت من "هجوم معلوماتي"، مذكرة بان "نشر انباء كاذبة يمكن ان يخضع لحكم القانون".

وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت الجمعة قبل انتهاء الحملة ان ماكرون ما زال في الطليعة بما بين 61,5 في المائة و63 في المائة من الاصوات، مقابل 37 الى 38،5 في المائة لمارين لوبين.

الا انه قبل يومين من التصويت كانت نسبة المشاركة المحتملة ضئيلة نسبيا بحسب استطلاعات الرأي ، اذ ان 68 في المائة فقط من المستطلعين قالوا انهم سيدلون بأصواتهم

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