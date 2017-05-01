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فاخر يشرك لاعبي الأمل أمام النهضة البركانية

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 15:14 فاخر يشرك لاعبي الأمل أمام النهضة البركانية | سبور
فاخر يشرك لاعبي الأمل أمام النهضة البركانية
قرر محمد فاخر مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم توجيه الدعوة للاعبي أمل الرجاء استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق نهضة بركان برسم الجولة 27 من البطولة الإحترافية إتصالات المغرب.

" شوف سبور"

قرر محمد فاخر مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم توجيه الدعوة للاعبي أمل الرجاء استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق نهضة بركان برسم الجولة 27 من البطولة الإحترافية إتصالات المغرب.

ووجه فاخر الدعوة لكل من رضا بركات الذي يشغل مركز مدافع أيسر وأيوب الترغي الذي يشغل مركز مدافع أيمن للمشاركة في المباراة كما أنه من المقرر إشراكهم ضمن التشكيلة الرسمية للفريق.

وذكرت مصادر رجاوية أن فاخر لن يغامر باللاعب جواد اليميق بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل خلال آخر حصة تدريبية مع الفريق.

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