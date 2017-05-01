صادم:أستاذ الجنس مقابل النقط كان كيمارس الجنس مع الطالبات وسط الكلية ﻿

في تطورات جديدة حول الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بكلية عبد المالك السعدي بتطوان، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الأستاذ المعتقل كان يستدرج الطالبات لقلب مدرجات الكلية، قصد إشباع رغباته الجنسية.

شوف تيفي:

في تطورات جديدة حول الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بكلية عبد المالك السعدي بتطوان، علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن الأستاذ المعتقل كان يستدرج الطالبات لقلب مدرجات الكلية، قصد إشباع رغباته الجنسية.

و أضافت مصادرنا، أن الطالبات اللاتي تقدمن بشكاية بعد تسريب المحادثات كشفن أن الأستاذ المذكور كان يجبرهن على ممارسة الجنس في الكلية أو زيارة منزل كان يكتريه بمدينة مارتيل و يمارس عليهن ابتزازه الجنسي مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.

وكما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من توقيف أستاذ مادة الجبر بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.