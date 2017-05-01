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عاجل: فاجعة طرقية تودي بحياة شخصين بكلميم وهذه تفاصيلها

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 14:41 عاجل: فاجعة طرقية تودي بحياة شخصين بكلميم وهذه تفاصيلها | حوادث و حقوق
عاجل: فاجعة طرقية تودي بحياة شخصين بكلميم وهذه تفاصيلها
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، بجماعة أسرير (حوالي 10 كلم عن مدينة كلميم) .

شوف تيفي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، بجماعة أسرير (حوالي 10 كلم عن مدينة كلميم) .

وأفادت السلطات المحلية بأن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم ، نجمت عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، مما تسبب في مصرع شخصين، أحدهما كان على متن السيارة والثاني سائق الدراجة النارية ، فيما أصيب سائق السيارة وشخص آخر كان على متن الدراجة، بجروح .

ورجح المصدر ذاته، أن يكون الحادث قد نجم عن عدم تحكم السائق في السيارة، مما أدى إلى انقلابها قبل أن تصدم الدراجة النارية .

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم قصد تلقي العلاجات الضرورية ، فيما تم إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بنفس المستشفى .

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