قبل مايشدوه.. أستاذ الجنس مقابل النقط هرب لطنجة و هافين ؟ ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن أستاذ الجنس مقابل النقط الذي تورط في فضيحة ابتزاز الطالبات بكلية عبد المالك السعدي، هرب بعد افتضاح أمره إلى مدينة طنجة.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن أستاذ الجنس مقابل النقط الذي تورط في فضيحة ابتزاز الطالبات بكلية عبد المالك السعدي، هرب بعد افتضاح أمره إلى مدينة طنجة.

و قد تم توقيف الأستاذ، حسب مصادر مطلعة لشوف تيفي، بمنزل والديه بطنجة بعد مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه،واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

وكان المشتبه فيه موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.

و قد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.