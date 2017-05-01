الغيرة ومادير..صديق إحدى الطالبات هو لي فجر فضيحة الجنس مقابل النقط بعد اختراق فايسبوك الأستاذ ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن خيوط فضيحة ''الجنس مقابل النقط ''التي تفجرت بكلية العلوم عبد المالك السعدي، سببها صديق إحدى الطالبات الثلاثة اللائي تقدمن بشكاية بعد تسريب المحادثات التي جمعتهن بأستاذهم المتورط.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن خيوط فضيحة "الجنس مقابل النقط "التي تفجرت بكلية العلوم عبد المالك السعدي، سببها صديق إحدى الطالبات الثلاثة اللائي تقدمن بشكاية بعد تسريب المحادثات التي جمعتهن بأستاذهم المتورط.

وحسب مصادرنا المطلعة، فقد تفجرت القضية عندما كشفت إحدى الطالبات لصديقها عن تعرضها للابتزاز الجنسي من طرف الأستاذ المذكور عبر الفايسبوك، ليخترق الأخير رفقة مجموعة من أصدقائه الحساب الخاص بالأستاذ الذي انفضح أمره بعد هذه التسريبات.

هذا وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يوم أمس الجمعة، من توقيف أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.