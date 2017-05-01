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العماري في ضيافة وهبي بمدينة أكادير بحضور وفد وزاري...

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 14:12 العماري في ضيافة وهبي بمدينة أكادير بحضور وفد وزاري... | بوليتيك
العماري في ضيافة وهبي بمدينة أكادير بحضور وفد وزاري...
شوهد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، مرفوقا بعبد اللطيف وهبي القيادي المستقيل مؤخرا من رئاسة فريق البام بمجاس النواب، مساء أمس الجمعة في أحد الفنادق المصنفة بأكادير، تزامنا و

شوف تيفي

شوهد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، مرفوقا بعبد اللطيف وهبي القيادي المستقيل مؤخرا من رئاسة فريق البام بمجاس النواب، مساء أمس الجمعة في أحد الفنادق المصنفة بأكادير، تزامنا و إفتتاح مؤتمر "صيادلة الجنوب".

ورغم الإرتباك الحاصل في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعد رفض والي جهة سوس ماسة زينب العدوي إنتظار إلتحاق وزير الصحة الحسين الوردي الذي وصل متأخرا، خطف عبد اللطيف وهبي وإلياس العماري الأضواء بعد وصولهما قاعة إفتتاح المؤتمر مجتمعين.

وكشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن المؤتمر الذي يشرف على تنظيمه شقيق "عبد اللطيف وهبي"، رجل الأعمال والبرلماني عن مدينة أكادير باسم "البام" "حميد وهبي"، كانت مناسبة لتخفيف حدة الصراع والخصومة بين عبد اللطيف وهبي وإلياس العماري، الذين إجتمعا على هامش المؤتمر .

وحضر إلى جانب "عبد اللطيف وهبي" و"إلياس العماري"، وفد وزاري يتشكل من وزير العدل والحريات محمد أوجار، والحسين الوردي وزير الصحة العمومية الذي تأخر عن حضور حفل الافتتاح ، في حين يزور مدينة أكادير كذلك وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية محمد ساجد وجميلة مصلي المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية، للإشراف على بعض الإجتماعات والمشاريع بالمدينة، مع منع الصحفيين من تغطية الحدث بتعليمات مباشرة من ساجد ومصلي، حسب المنظمين.

‫شوف تيفي

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الصحفيين الحكومة وهبي اكادير العماري شوف تيفي

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