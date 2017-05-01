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مثير...رئيس جماعة يعين موظفا مسؤولا عن بطاقة ''الرميد'' حارسا ليليا لمقر الجماعة بالقنيطرة

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 14:05 مثير...رئيس جماعة يعين موظفا مسؤولا عن بطاقة الرميد حارسا ليليا لمقر الجماعة بالقنيطرة | بوليتيك
مثير...رئيس جماعة يعين موظفا مسؤولا عن بطاقة ''الرميد'' حارسا ليليا لمقر الجماعة بالقنيطرة
كشفت رسالة لرئيس المجلس الجماعي ''المكرن'' بإقليم القنيطرة، تحت موضوع ''قرار إسناد المهام'' عن تعيين موظف إداري، برتبة تقني من الدرجة الثالثة، بمهام الحراسة الليلية لمقر دائرة تاجماعة المكرن، خلال

شوف تيفي

كشفت رسالة لرئيس المجلس الجماعي "المكرن" بإقليم القنيطرة، تحت موضوع "قرار إسناد المهام" عن تعيين موظف إداري، برتبة تقني من الدرجة الثالثة، بمهام الحراسة الليلية لمقر دائرة تاجماعة المكرن، خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إلى غاية التاسعة صباحا.

وحسب وثائق ومعطيات حصلت عليها "شوف تيفي" فالموظف المعني بالأمر، كان موضوع رهن إشارة قيادة المكرن، حيث كان مكلفا بملف "المساعدة الطبية" راميد داخل جماعة المكرن التابعة لدائرة بنمنصور بإقليم القنيطرة.

وأفاددت ذات المعطيات، ان إنهاء وضع التقني رهن إشارة القيادة هو قانوني وسليم من الناحية القانونية، حيث أن رئيس الجماعة كشف من خلال مراسلته بأنه في حاجة لجميع الموارد البشرية للجماعة، لكن تعيين موظف راكم تجربة إدارية منذ 2008 كحارس ليلي، يطرح عدة أسئلة على رئيس الجماعة.

وأجمع الشيوخ والمقدمين في شهادة موقعة على حسن سلوك الموظف الذي كان مسؤولا عن ملف "راميد"، لكن المقربين من رئيس الجماعة لهم رأي آخر بفعل شكاية الساكنة من مساطر "الرميد" وحاجة الجماعة لجميع مواردها البشرية.

‫شوف تيفي

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الرميد البطاقة الشكاية الجماعة القميطرة شوف تيفي

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