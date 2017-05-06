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مثـــير: حمالات جديدة للصدر لحماية النساء

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 13:32 مثـــير: حمالات جديدة للصدر لحماية النساء | مجتمع
مثـــير: حمالات جديدة للصدر لحماية النساء
كشفت صحيفة ''تلغراف'' البريطانية اليوم عن ابتكار جديد لشاب مكسيكي نجح في اختراع حمالة صدر قال إنها ترصد سرطان الثدي مبكرا، في محاولة لإنقاذ الملايين من النساء حول العالم من هذا المرض الفتاك.

شوف تيفي:

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم عن ابتكار جديد لشاب مكسيكي نجح في اختراع حمالة صدر قال إنها ترصد سرطان الثدي مبكرا، في محاولة لإنقاذ الملايين من النساء حول العالم من هذا المرض الفتاك.

حمالة الصدر الجديدة وفقا لذات المصدر،مزودة بـ200 جهاز استشعار تجمع بيانات كثيرة منها درجة الحرارة في الثدي، وتبعث بالبيانات إلى تطبيق ينذر بأي تغيرات طارئة.

ويستند هذا الابتكار إلى أن الورم السرطاني يرفع من درجة حرارة الجلد نتيجة التدفق السريع في الدم هناك، فتدفق الدم غير الطبيعي يعني أنه يغذي الخلايا السرطانية.

ويقول جوليان كانتو (18 عاما) إن الحرارة تمثل إحدى أهم الإشارات المبكرة لسرطان الثدي، مشيرا إلى أن إصابة والدته بهذا المرض واستئصال ثدييها ألهمه من أجل الوصول إلى هذا الابتكار.

وليس على المرأة سوى أن ترتدي هذه الحمالة لمدة 60 دقيقة متواصلة للحصول على بيانات دقيقة، أي أنه لا داعي لارتدائها بقية الوقت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغربحمالة الصدر

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