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عاجل: شاب ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في سيناريو مأساوي بسلا

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 13:25 عاجل: شاب ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في سيناريو مأساوي بسلا | حوادث و حقوق
عاجل: شاب ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في سيناريو مأساوي بسلا
أقدم شاب في عقده الثالث قبل قليل بأحد أحياء قرية ''سيدي موسى'' الشهير بمدينة سلا , على الانتحار شنقا بعدما عمد الى لف عنفه بحبل واضعا حدا لحياته في سيناريو مأساوي.

شوف تيفي :

أقدم شاب في عقده الثالث قبل قليل بأحد أحياء قرية "سيدي موسى" الشهير بمدينة سلا , على الانتحار شنقا بعدما عمد الى لف عنفه بحبل واضعا حدا لحياته في سيناريو مأساوي.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الشاب الذي انتحر كان يتميز بأخلاق عالية و أنه لا يعاني من أي خلل أو اضطراب عقلي أو نفسي , حيث ذكرت المصادر أنه قصد قبل إنتحاره محلا لبيع السجائر , قبل أن يفاجأ الجميع بخبر انتحاره .

و أفادت المصادر أن الهالك كان و حسب ما يروج مدمنا على المخدرات.

و فور علمها بالحادث انتقلت عناصر الأمن الى مسرح الحادث من أجل معاينة الجثة قبل أن يتم نقلها الى المستشفى في انتظار التقرير الطبي.

‫شوف تيفي

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المخدرات شوف تيفي السجائر مدينة سلا

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