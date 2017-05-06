عاجل: شاب ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في سيناريو مأساوي بسلا ﻿

أقدم شاب في عقده الثالث قبل قليل بأحد أحياء قرية ''سيدي موسى'' الشهير بمدينة سلا , على الانتحار شنقا بعدما عمد الى لف عنفه بحبل واضعا حدا لحياته في سيناريو مأساوي.

شوف تيفي :



أقدم شاب في عقده الثالث قبل قليل بأحد أحياء قرية "سيدي موسى" الشهير بمدينة سلا , على الانتحار شنقا بعدما عمد الى لف عنفه بحبل واضعا حدا لحياته في سيناريو مأساوي.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الشاب الذي انتحر كان يتميز بأخلاق عالية و أنه لا يعاني من أي خلل أو اضطراب عقلي أو نفسي , حيث ذكرت المصادر أنه قصد قبل إنتحاره محلا لبيع السجائر , قبل أن يفاجأ الجميع بخبر انتحاره .



و أفادت المصادر أن الهالك كان و حسب ما يروج مدمنا على المخدرات.



و فور علمها بالحادث انتقلت عناصر الأمن الى مسرح الحادث من أجل معاينة الجثة قبل أن يتم نقلها الى المستشفى في انتظار التقرير الطبي.