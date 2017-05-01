قبل عودة بن كيران..العثماني يلتقي بشبيبة حزب المصباح ''الغاضبة'' ﻿

يترأس قياديو ووزراء حزب العدالة والتنمية، لقاءات تواصلية بعدة مدن مغربية، مع شبيبة الحزب، في محاولة لإمتصاص غضبها عبر كشف كواليس تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، تزامنا وتصاعد

شوف تيفي



يترأس قياديو ووزراء حزب العدالة والتنمية، لقاءات تواصلية بعدة مدن مغربية، مع شبيبة الحزب، في محاولة لإمتصاص غضبها عبر كشف كواليس تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، تزامنا وتصاعد الأصوات بحماية التنظيم السياسي دو المرجعية الإسلامية من الإنقسام.



ويرتقب عشية اليوم السبت أن يلتقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأعضاء ومنخرطي الكتابة الجهوية لحزب "المصباح" بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تم تأجيل اللقاء مرات عديدة سابقة، بسبب إلتزامات رئيس الحكومة من جهة، وإنتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، في ظل صراع التصريحات المحتدم بين قيادة التيارات المتصارعة داخل الحزب.



هذا، وسيشرف العديد من قادة حزب "المصباح" على الحضور لتجمعات خطابية في إطار الحملة 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية تحث شعار "الديموقراطية أولا"، حيث يهيمن الإحتقان والغضب بين أعضاء شبيبة الحزب وصل حد نعث قيادات بالحزب "بالكذب والنفاق والتخوين".



وتتواصل دعوات بعض قادة الحزب، بضرورة عقد مجلس وطني، لتقييم المرحلة ومحاسبة المسؤولين عن مشاورات تشكيل الحكومة، التي يرى أعضاء بالحزب أنها "إنقلاب أبيض" على عبد الإله بن كيران الذي سيعود للمغرب في الأيام القليلة المقبلة بعد تأديته لمناسك العمرة التي إمتدت لأكثر من أسبوعين .