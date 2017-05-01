الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني ﻿

شوف تيفي:
كشف الممثل التركي مراد يلدريم زوج المغربية إيمان الباني،أن الأخبار المتداولة بخصوص إفلاسه لا أساس لها من الصحة.
مراد أكد في تصريح لصحيفة "كريس التركية"، أن محله التجاري "ألكافيار" يعمل بشكل جيد و سيقوم بتوسعته و إنتاج أنواع جديدة من الكافيار.
يشار أن مجموعة من المواقع الإخبارية نقلت خبر إفلاس الممثل التركي بعد حوالي 4 أشهر من زواجه بالمغربية إيمان الباني.
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