 الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. ليلى الحديوي تعرض آخر تصاميمها بالدار البيضاء/المايوات والكابات | بووز

بالفيديو.. ليلى الحديوي تعرض آخر تصاميمها بالدار البيضاء/المايوات والكابات

هام لجميع السائقين.. المخالفات ماغاديش تبقى تّْعطل و غادي توصلكم فـSMS | مجتمع

هام لجميع السائقين.. المخالفات ماغاديش تبقى تّْعطل و غادي توصلكم فـSMS

بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة.. | بوليتيك

بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة..

خبر غير سار لمدمني السجائر.. غادي يزيدوا فالثمن ديال الكارو وها علاش | مجتمع

خبر غير سار لمدمني السجائر.. غادي يزيدوا فالثمن ديال ''الكارو'' وها علاش

بالصور..صلاة عشاء على المباشر تثير غضب الفايسبوكيين | مجتمع

بالصور..صلاة عشاء على المباشر تثير غضب الفايسبوكيين

خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال | حوادث و حقوق

خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال

طريف وبالصورة..عائشة قنديشة تظهر ليلا بإقليم أكادير الكبير | مجتمع

طريف وبالصورة..''عائشة قنديشة'' تظهر ليلا بإقليم أكادير الكبير

رشق ماري لوبان بالبيض و إيمانويل ماكرون يلجأ للقضاء عشية إنتهاء الحملة الإنتخابية لرئاسة فرنسا | دولي

رشق ''ماري لوبان'' بالبيض و'' إيمانويل ماكرون'' يلجأ للقضاء عشية إنتهاء الحملة الإنتخابية لرئاسة

بالصورة أمينوكس في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بالصورة '' أمينوكس'' في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 13:13 الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون
الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني
كشف الممثل التركي مراد يلدريم زوج المغربية إيمان الباني،أن الأخبار المتداولة بخصوص إفلاسه لا أساس لها من الصحة.

شوف تيفي:

كشف الممثل التركي مراد يلدريم زوج المغربية إيمان الباني،أن الأخبار المتداولة بخصوص إفلاسه لا أساس لها من الصحة.

مراد أكد في تصريح لصحيفة "كريس التركية"، أن محله التجاري "ألكافيار" يعمل بشكل جيد و سيقوم بتوسعته و إنتاج أنواع جديدة من الكافيار.

يشار أن مجموعة من المواقع الإخبارية نقلت خبر إفلاس الممثل التركي بعد حوالي 4 أشهر من زواجه بالمغربية إيمان الباني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراد يلدري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة أمينوكس في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بالصورة '' أمينوكس'' في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل

بالصور.. فاتي جمالي تبكي في برنامج رشيد شو | ثقافة و فنون

بالصور.. فاتي جمالي تبكي في برنامج رشيد شو

عاجل و انفراد:سعد لمجرد يهاتف ليلى الحديوي اليوم لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد:سعد لمجرد يهاتف ليلى الحديوي اليوم لهذا السبب

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس | ثقافة و فنون

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فنانون واعلامیون مغاربة وعرب يهنؤون مولای اسماعیل بمناسبة عید میلاده | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

فنانون واعلامیون مغاربة وعرب يهنؤون مولای اسماعیل بمناسبة عید میلاده

ليلى الحديوي تعرض آخر تصاميمها بالدار البيضاء/المايوات والكابات/ | بــووز

ليلى الحديوي تعرض آخر تصاميمها بالدار البيضاء/المايوات والكابات/

بالفيديو.. هذا ما دار بين ليلى الحديوي و الفنان سعد لمجرد في مكالمة هاتفية | بــووز

بالفيديو.. هذا ما دار بين ليلى الحديوي و الفنان سعد لمجرد في مكالمة هاتفية

محظورات وغرائب من كوريا الشمالية | قنوات أخرى

محظورات وغرائب من كوريا الشمالية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني

بالفيديو.. ليلى الحديوي تعرض آخر تصاميمها بالدار البيضاء/المايوات والكابات | بووز

بالفيديو.. ليلى الحديوي تعرض آخر تصاميمها بالدار البيضاء/المايوات والكابات

هام لجميع السائقين.. المخالفات ماغاديش تبقى تّْعطل و غادي توصلكم فـSMS | مجتمع

هام لجميع السائقين.. المخالفات ماغاديش تبقى تّْعطل و غادي توصلكم فـSMS

بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة.. | بوليتيك

بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة..

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.