حصري.. أول رد لجامعة ألعاب القوى بعد مقترح إلغاء الأرقام القياسية لهشام الكروج ﻿

كشف محمد نوري الناطق الرسمي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن الإتحاد الدولي للعبة، لم يلغ بعد الأرقام القياسية التي حققها البطل العالمي هشام الكروج، مشيرا إلى أن الإتحاد الاوروبي تقدم

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف محمد نوري الناطق الرسمي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن الإتحاد الدولي للعبة، لم يلغ بعد الأرقام القياسية التي حققها البطل العالمي هشام الكروج، مشيرا إلى أن الإتحاد الاوروبي تقدم فقط بمقترح لدى الإتحاد الدولي من أجل محاربة الغش والتلاعبات التي لم يتم الكشف عنها في السنوات الماضية.

وأكد نوري في تصريح حصري لـ " شوف سبور" أن المعطيات غير متوفرة كاملة مؤكدا على ضرورة نشر لائحة العدائين المتهمين باستعمال المنشطات خلال تلك الحقبة، كما أن الجامعة المغربية لا يمكن لها أن تحدد توجهها في القضية ما دام الإتحاد الإفريقي والآسيوي والامريكي لم يحدد وجهته في الموضوع٫

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى اقترح على الهيئة الدولية الوصية على هذا القطاع، عدم الاعتراف بكل الأرقام القياسية السابقة، إلى حين عرضها على نظام جديد يعتمد على أربعة معايير، أولها تحقيق هذا الإنجاز في تظاهرة على مستوى عالي، تتوفر على جميع أجهزة المراقبة اللوجستيكية لضبط الرقم، ولتفادي الغش والتلاعب في النتائج المنتمية للسنوات الماضية الشيء الذي يهدد تاريخ القاب القوى المغربية المرتبطة بإنجازات هشام الكروج.