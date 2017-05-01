هام لجميع السائقين.. المخالفات ماغاديش تبقى تّْعطل و غادي توصلكم فـSMS ﻿

أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء , خدمة جديدة تمكن من الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة عن طريق الرسائل النصية مباشرة بعد تسجيلها.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء , خدمة جديدة تمكن من الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة عن طريق الرسائل النصية مباشرة بعد تسجيلها.

هذه الخطوة، حسب بلاغ لوزارة "عبدالقادر عمارة " جاءت من أجل إغناء الخدمات التي يقدمها التطبيق المحمول الخاص بتتبع مخالفات قانون السير "مخالفات طرقية"، وهي خدمة مجانية يستفيد منها جميع مستعملي هذا التطبيق المحمول، وذلك بهدف مضاعفة وسائل وقنوات الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة، مما من شأنه المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتمكين المخالفين من الاستفادة من تخفيضات الأداء وفقا للتعديلات الأخيرة لمدونة السير.

و أضاف البلاغ أن تطبيق "مخالفات طرقية" الذي تم إطلاقه في أبريل 2016 قد تم تثبيته على 340 ألف جهاز محمول، مع تسجيل أكثر من 15 ألف عملية ولوج للتطبيق يوميا.

و تطرق البلاغ كذلك إلى أن هذا التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تتبع المخالفات المرتكبة وكذا معرفة رصيد نقط رخص السياقة. كما يساهم في التحسيس بالسلامة الطرقية عبر توفير دليل ملخص ومحين لمواد قانون السير، يضم بوابات خاصة بالغرامات والنقط، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها من أجل أداء الغرامات، وتقديم الشكايات أو استرجاع النقط المسحوبة.