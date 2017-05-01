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بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة..

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 12:41 بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة.. | بوليتيك
بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة..
تخلد الأسرة الملكية اليوم السبت 6 ماي و معها الشعب المغربي ذكرى ميلاد الأمير مولاي اسماعيل، السابع و الثلاثين.

شوف تيفي:

تخلد الأسرة الملكية اليوم السبت 6 ماي و معها الشعب المغربي ذكرى ميلاد الأمير مولاي اسماعيل، السابع و الثلاثين.

و بهذه المناسبة، وجه مجموعة من الفنانين و الإعلاميين المغاربة رسالة تهنئة عبر فيديو خاص لأمير مولاي إسماعيل.

‫شوف تيفي

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