بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة.. ﻿

تخلد الأسرة الملكية اليوم السبت 6 ماي و معها الشعب المغربي ذكرى ميلاد الأمير مولاي اسماعيل، السابع و الثلاثين.

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تخلد الأسرة الملكية اليوم السبت 6 ماي و معها الشعب المغربي ذكرى ميلاد الأمير مولاي اسماعيل، السابع و الثلاثين.

و بهذه المناسبة، وجه مجموعة من الفنانين و الإعلاميين المغاربة رسالة تهنئة عبر فيديو خاص لأمير مولاي إسماعيل.