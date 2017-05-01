بالفيديو.. الأسرة الملكية تحتفل اليوم بهذه المناسبة.. ﻿

شوف تيفي: تخلد الأسرة الملكية اليوم السبت 6 ماي و معها الشعب المغربي ذكرى ميلاد الأمير مولاي اسماعيل، السابع و الثلاثين.
و بهذه المناسبة، وجه مجموعة من الفنانين و الإعلاميين المغاربة رسالة تهنئة عبر فيديو خاص لأمير مولاي إسماعيل.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.