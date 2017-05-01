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خبر غير سار لمدمني السجائر.. غادي يزيدوا فالثمن ديال ''الكارو'' وها علاش

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 12:26 خبر غير سار لمدمني السجائر.. غادي يزيدوا فالثمن ديال الكارو وها علاش | مجتمع
خبر غير سار لمدمني السجائر.. غادي يزيدوا فالثمن ديال ''الكارو'' وها علاش
يبدو أن جملة ''واش عندك شي كارو'' ستصبح كفيلة بإنهاء العلاقة التي تجمع الأصدقاء المدمنين على ''الكارو'' فيما بينهم، خصوصا التبغ الأسود وبعض أنواع التبغ الأصفر الشائعين، بعد أن قررت حكومة العثماني

شوف تيفي:

يبدو أن جملة "واش عندك شي كارو" ستصبح كفيلة بإنهاء العلاقة التي تجمع الأصدقاء المدمنين على "الكارو" فيما بينهم، خصوصا التبغ الأسود وبعض أنواع التبغ الأصفر الشائعين، بعد أن قررت حكومة العثماني الزيادة في أسعار السجائر، خصوصا تلك المشهورة بين المدمنين عليها، والتي ستعرف زيادة بنسبة 25%، حسب ما جاء في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة الحالية.

وبرر وزير المالية محمد بوسعيد هذه الزيادات في سعر الاستيراد الخاص بالتبغ، بضرورة محاربة التهريب الذي يطال هذه المادة استغلالا للإعفاءات الضريبية على استيرادات التبغ الأسود، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية "الأحداث المغربية"، حيث سيعرف مشروع القانون المصادقة عليه بعدما لم تبدي الفرق البرلمانية اعتراضها ، خصوصا فريق حزب العدالة والتنمية.

هذا بالإضافة إلى الزيادات التي عرفتها علب بعض السجائر خلال السنة الماضية، بعد أن سمحت الحكومة للوبي شركات السجائر في المغرب بزيادة ثمن "الباكية" بين 0.50 ودرهم واحد حسب النوع، الحاصول الكارو غادي يولي من بعد لمن استطاع إليه سبيلا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الكارو ثمن زيادة

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