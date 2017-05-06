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بالصور..صلاة عشاء على المباشر تثير غضب الفايسبوكيين

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 12:17 بالصور..صلاة عشاء على المباشر تثير غضب الفايسبوكيين | مجتمع
بالصور..صلاة عشاء على المباشر تثير غضب الفايسبوكيين
خلق مواطن جزائري الحدث ليلة أمس ,من خلال نقله بشكل مباشر و هو يصلي العشاء من أحد المساجد بالجزائر.

شوف تيفي : ف.ع

خلق مواطن جزائري الحدث ليلة أمس ,من خلال نقله بشكل مباشر و هو يصلي العشاء من أحد المساجد بالجزائر.

و تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق صورا للشاب الذي تبث هاتفه المحمول قبالته , ليطلق العنان لتقنية "اللايف" عبر " الفايسبوك " , حيث تابع جميع أصدقائه صلاته بشكل مباشر.

و قد خلق تصرف هذا الشاب الجزائري نقاشا و سجالا كبيرا داخل صفحات "الفايسبوك" , بين من رأى في الأمر مسألة عادية و بين من وصل حد تكفير الشاب الجزائري نظير الفعل الذي أقدم عليه .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مواطن جزائري الشاب الجزائري الفايسبوك العشاء

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