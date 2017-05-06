بالصور..صلاة عشاء على المباشر تثير غضب الفايسبوكيين ﻿

خلق مواطن جزائري الحدث ليلة أمس ,من خلال نقله بشكل مباشر و هو يصلي العشاء من أحد المساجد بالجزائر.

شوف تيفي : ف.ع



خلق مواطن جزائري الحدث ليلة أمس ,من خلال نقله بشكل مباشر و هو يصلي العشاء من أحد المساجد بالجزائر.

و تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق صورا للشاب الذي تبث هاتفه المحمول قبالته , ليطلق العنان لتقنية "اللايف" عبر " الفايسبوك " , حيث تابع جميع أصدقائه صلاته بشكل مباشر.

و قد خلق تصرف هذا الشاب الجزائري نقاشا و سجالا كبيرا داخل صفحات "الفايسبوك" , بين من رأى في الأمر مسألة عادية و بين من وصل حد تكفير الشاب الجزائري نظير الفعل الذي أقدم عليه .