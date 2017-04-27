خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن سجينا يدعى :(ح.ج) قد قام بتنفيذ عملية فرار يوم الأحد الماضي حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال والذي أودع به ابتداء من

شوف تيفي:

أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن سجينا يدعى :(ح.ج) قد قام بتنفيذ عملية فرار يوم الأحد الماضي حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال والذي أودع به ابتداء من يوم الخميس 27/04/2017 قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب المعالج .

وكان السجين الفار معتقلا حسب بلاغ للمندوبية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه من أجل قضيتين: الأولى محكوم فيها بعشر سنوات حبسا نافذا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة.

والقضية الثانية محكوم فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ، على أن تنتهي عقوبته بتاريخ : 15/08/2022.



و قال ذات المصدر أن حراسة السجناء أثناء استشفائهم لا تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.