خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال ﻿

شوف تيفي:
أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن سجينا يدعى :(ح.ج) قد قام بتنفيذ عملية فرار يوم الأحد الماضي حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال والذي أودع به ابتداء من يوم الخميس 27/04/2017 قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب المعالج .
وكان السجين الفار معتقلا حسب بلاغ للمندوبية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه من أجل قضيتين: الأولى محكوم فيها بعشر سنوات حبسا نافذا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة.
والقضية الثانية محكوم فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ، على أن تنتهي عقوبته بتاريخ : 15/08/2022.
و قال ذات المصدر أن حراسة السجناء أثناء استشفائهم لا تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.