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خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 12:01 خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال | حوادث و حقوق
خطـــير..سجين ينفذ عملية فرار من المستشفى ببني ملال
أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن سجينا يدعى :(ح.ج) قد قام بتنفيذ عملية فرار يوم الأحد الماضي حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال والذي أودع به ابتداء من

شوف تيفي:

أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن سجينا يدعى :(ح.ج) قد قام بتنفيذ عملية فرار يوم الأحد الماضي حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال والذي أودع به ابتداء من يوم الخميس 27/04/2017 قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب المعالج .

وكان السجين الفار معتقلا حسب بلاغ للمندوبية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه من أجل قضيتين: الأولى محكوم فيها بعشر سنوات حبسا نافذا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة.
والقضية الثانية محكوم فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ، على أن تنتهي عقوبته بتاريخ : 15/08/2022.

و قال ذات المصدر أن حراسة السجناء أثناء استشفائهم لا تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سجين فرار

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