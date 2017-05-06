طريف وبالصورة..''عائشة قنديشة'' تظهر ليلا بإقليم أكادير الكبير ﻿

رغم حسم العديد من المؤرخين، بأن ''عائشة قنديشة'' ليست سوى أسطورة لأمرأة تعود للأزمنة الغابرة، تداول العديد من المواطنين بأحد الدواوير بإقليم اشتوكة أيت باها صورة يقال أنها للمرأة التي كان يرعب إسمها

شوف تيفي

رغم حسم العديد من المؤرخين، بأن "عائشة قنديشة" ليست سوى أسطورة لأمرأة تعود للأزمنة الغابرة، تداول العديد من المواطنين بأحد الدواوير بإقليم اشتوكة أيت باها صورة يقال أنها للمرأة التي كان يرعب إسمها الكبار قبل الصغار في البوادي.



وتم تداول صورة إلتقطها مجموعة من الأشخاص تفيذ ظهور “عيشة قنديشة” هذه الأيام بأحد الدور القديمة داخل ضيعة فلاحية بالمنطقة، رغم زعم فايسبوكيين آخرين بأن الصورة المروجة إلتقطت بدوار تابع لعمالة تزنيت وليس إقليم اشتوكة المجاور.



وخلفت الصورة سجالا كبيرا بين الفايسبوكيين المنتمين للمنطقة، حيث توهم البعض تواجدها، بل أقسم أحد الفايسبوكيين برؤية "عائشة قنديشة" تلتحف ملابس طويلة بيضاء وتتطاير شرارات نارية من عينيها، وتظهر بين الفينة والأخرى ليلا وهي تسير بين الحقول والضيعات التي تنتشر بالمنطقة الفلاحية المعروفة وطنيا بإنتاج البواكر.



من جهة ثانية، هاجم بعض الفايسبوكيين، خبر وجود "عائشة قنديشة"، بل هناك من سخر من الموضوع أصلا وإعتبر ما يروج مجرد خرافات لشخصية أسطورية، يستغلها بعض اللصوص لإخافة الساكنة بهدف سرقة ضيعتهم ومواشيهم ليلا...وفي تأمل سريع للصورة تظهر منذ الوهلة الاولى أنها مجرد دمية شبيهة لبعض الشخصيات الخرافية والكارطونية.