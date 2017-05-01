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رشق ''ماري لوبان'' بالبيض و'' إيمانويل ماكرون'' يلجأ للقضاء عشية إنتهاء الحملة الإنتخابية لرئاسة فرنسا

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 11:28 رشق ماري لوبان بالبيض و إيمانويل ماكرون يلجأ للقضاء عشية إنتهاء الحملة الإنتخابية لرئاسة فرنسا | دولي
رشق ''ماري لوبان'' بالبيض و'' إيمانويل ماكرون'' يلجأ للقضاء عشية إنتهاء الحملة الإنتخابية لرئاسة فرنسا
إنتهت عشية يوم أمس الجمعة، حملة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أجواء مشحونة، إذ تعرضت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الرشق بالبيض في آخر زيارة لها إلى قرية شمالية صغيرة،

شوف تيفي

إنتهت عشية يوم أمس الجمعة، حملة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أجواء مشحونة، إذ تعرضت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الرشق بالبيض في آخر زيارة لها إلى قرية شمالية صغيرة، في حين تقدم المرشح المستقل إيمانويل ماكرون بشكوى قضائية إثر تلميحات منافسته عن امتلاكه لحساب خارجي في جزر الباهاماس.

وشاركت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بتجمعها الانتخابي الأخير، في قرية شمالية صغيرة، حيث عبأت مؤيديها بالقول إن "فرنسا لا يمكنها الانتظار أكثر. فرنسا لا يمكنها أن تسمح بالانتظار خمسة أعوام أخرى لترفع رأسها"، حيث تعرضت لوبان التي تصف نفسها على أنها "مرشحة الشعب"، للرشق بالبيض من قبل متظاهرين غاضبين لدى وصولها إلى شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني غرب فرنسا.

ومع مواصلته تصدر استطلاعات الرأي عشية انتهاء الحملة الانتخابية، تعهد مرشح الوسط المؤيد لأوروبا، الذي حاز دعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بـ"الحفاظ على وعد التجديد حتى النهاية"، خلال تجمع أخير له في ألبي (جنوب غرب) أمام نحو أربعة آلاف مؤيد أكد لهم أنه سمع "الغضب الموجود لدى الشعب". ولدى وصوله إلى ألبي، واجه ماكرون نحو خمسين نقابيا حيال قانون مثير للجدل يحرر عقود العمل، كان رفض إلغاءه في حال فوزه.

ومن ناحية أخرى، كشفت "أ ف ب" عن تقدم ماكرون شكوى ضد مجهول بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، إثر تلميحات أطلقتها منافسته خلال مناظرتهما عن إمكانية امتلاكه لـ"حساب خارجي في جزر الباهاماس". وفتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقا أوليا على الفور، وكان هذا الاتهام واحدا من هجمات عدة شنتها مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان خلال المناظرة مساء الأربعاء.

‫شوف تيفي

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فرنسا لوبان ماكرون الجبهة الوطنية شوف تيفي

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