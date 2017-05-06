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بالصورة '' أمينوكس'' في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 11:16 بالصورة أمينوكس في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
بالصورة '' أمينوكس'' في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل
أيام قليلة من إعلانه عن مرضه العضال و الذي سيلزمه بالابتعاد عن مزاولة عمله الفني لأشهر عديدة , تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' , صورة لإعلان سهرة فنية سيحييها الفنان المغربي ''أمين

شوف تيفي: ف.ع

أيام قليلة من إعلانه عن مرضه العضال و الذي سيلزمه بالابتعاد عن مزاولة عمله الفني لأشهر عديدة , تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" , صورة لإعلان سهرة فنية سيحييها الفنان المغربي "أمين التمري" المعروف بـ"أمينوكس" بالاضافة الى الفنانة "الشيخة تسونامي" مساء الإثنين 9 ماي الجاري بالجديدة .

و عبر عدد من النشطاء عن إمتعاضهم من ظهور النجم المغربي "أمينوكس" أيام قليلة بعد إعلان مرضه بهذه السهرة الفنية التي سيحتضنها مسرح "عفيفي" بالجديدة , و هو الذي "أوهم" - يضيف ناشطون – جمهوره بأنه مريض بمرض خطير يحتم عليه الابتعاد على الغناء، ومتابعة العلاج لمدة ستة أشهر القادمة، كما لمح إلى إمكانية عدم عودته للساحة الفنية في المستقبل.

وهو الأمر الذي تعاطف معه عدد كبير من الجماهير المغربية و التي تمنت الشفاء العاجل لـ"أمينوكس" , فيما رأى آخرون أن الأمر يتعلق بسياسة تسويقية إشهارية أقدم عليها الفنان المذكور من أجل التسويق لصورته الفنية .

تبقى الأيام المقبلة كفيلة بترجيح صحة كفة المتعاطفين معه و الضاربة في صحة رواية الفايسبوكيين المغاربة و صحة مرض الفنان المغربي صاحب أغنية "هاضاضاي ضاي".

‫شوف تيفي

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النجم المغربي مسرح عفيفي مرض خطير الجماهير المغربية شوف تيفي

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