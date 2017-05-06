بالصور.. فاتي جمالي تبكي في برنامج رشيد شو ﻿

لم تستطع ملكة جمال العرب و الممثلة المغربية فاتي جمالي أن تقاوم دموعها و هي تتحدث عن ابنها الوحيد ضمن برنامج رشيد شو.

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لم تستطع ملكة جمال العرب و الممثلة المغربية فاتي جمالي أن تقاوم دموعها و هي تتحدث عن ابنها الوحيد ضمن برنامج رشيد شو.



دموع فاتي جمالي جاءت بعد سؤال منشط البرنامج رشيد العلالي مساء الجمعة، عن الشيء الذي ندمت عليه لتجيبه أنها كانت تمنى أن يعيش طفلها بين أحضان والديه قبل طلاقها.



و أردفت فاتي جمالها،"ماكنتش بغيت نشوف ولدي هاكا بغيتو يعيش وسط والديه هاذشي لي كيألمني.."

و قد حلت فاتي جمالي ضيفة علر برنامج رشيد العلالي رفقة الفنان المغربي حميد الحضري.