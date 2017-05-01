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صادم وخطير.. افتضاض بكارة طفلة عمرها 7 سنوات بقلب مدرستها والتلميذة لازالت مذهولة من هول الصدمة

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 10:32 صادم وخطير.. افتضاض بكارة طفلة عمرها 7 سنوات بقلب مدرستها والتلميذة لازالت مذهولة من هول الصدمة | حوادث و حقوق
صادم وخطير.. افتضاض بكارة طفلة عمرها 7 سنوات بقلب مدرستها والتلميذة لازالت مذهولة من هول الصدمة
علمت شوف تيفي أن طفلة تبلغ من العمر 7سنوات تعرضت للإغتصاب ما نتج عن افتضاض بكارتها، بحي تدارت بمدينة أكادير، وحسب مصادرنا فإن الطفلة تعرضت للإعتداء الجنسي بمدرستها الكائنة بالحي المذكور بحر هذا

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن طفلة تبلغ من العمر 7سنوات تعرضت للإغتصاب ما نتج عن افتضاض بكارتها، بحي تدارت بمدينة أكادير، وحسب مصادرنا فإن الطفلة تعرضت للإعتداء الجنسي بمدرستها الكائنة بالحي المذكور بحر هذا الأسبوع.

وأضاف مصدر مقرب من عائلة الضحية، أن الأخيرة مازالت مصدومة جراء عملية الإغتصاب التي تعرضت لها من طرف أحد الأشخاص، إذ رفضت الكشف عن هوية مرتكب هذا الفعل الشنيع.

هذا وفور علمها بالواقعة الأليمة، قامت ساكنة حي تدارت بتنظيم تظاهرة غاضبة يستنكرون من خلالها ما وقع للطفلة القاصر، كما طالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل السريع من أجل القبض على الجاني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي خطيرافتضاضالبكارة

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