ياجور ينتقد الدوري القطري البارد ويقارنه بالأجواء الحماسية للديربي البيضاوي ﻿

وجه محسن ياجور اللاعب السابق لفريق الرجاء والوداد البيضاويين انتقادات قوية للجماهير القطرية جراء غيابها عن المدرجات وعدم اكثراتها بتشجيع اللاعبين، معبرا عن تدمره من رؤية الملاعب فارغة في لقاء

" شوف سبور"

وجه محسن ياجور اللاعب السابق لفريق الرجاء والوداد البيضاويين انتقادات قوية للجماهير القطرية جراء غيابها عن المدرجات وعدم اكثراتها بتشجيع اللاعبين، معبرا عن تدمره من رؤية الملاعب فارغة في لقاء حاسم رغم الإمكانيات المتوفرة في الدوري.

وقال ياجور في تصريحات إعلامية، أنه يحب اللعب أمام الجمهور، مشيرا إلى أنه تعود خوض أقوى المباريات أمام أزيد من ١٠٠ ألف متفرج خلال مباريات الدوري المغربي وخاصة الديربي البيضاوي.

ويرى اللاعب الدولي المغربي أنه من غير المنطقي أن تجرى مباريات الدوري القطري في أجواء باردة في الوقت الذي تعود على حراراة المشجعين وهتافاتهم، مؤكدا أنه يسعى إلى أنهاء موسمه بشكل جيد رفقة فريق الخور دون الإهتمام بتجديد عقده مع النادي.

تجدر الإشارة إلى أن ياجور توصل بعروض احترافية، لكنه لن يحسم بعد في وجهته المقبلة، إذ فضل الانتظار إلى بدء مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.