صادم.. حافلة تدهس عاملة ''ليمون'' في مشهد مروع ببني ملال ﻿

لقيت شابة في الثلاثينات من العمر حتفها، بعد أن دهستها بشكل مروع ليلة الجمعة السبت، حافلة قادمة من مدينة مراكش، على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بمحيط الحي الصناعي ببني ملال.

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لقيت شابة في الثلاثينات من العمر حتفها، بعد أن دهستها بشكل مروع ليلة الجمعة السبت، حافلة قادمة من مدينة مراكش، على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بمحيط الحي الصناعي ببني ملال.



و ذكرت مصادر محلية أن الشابة التي قضت نحبها كانت قيد حياتها في مصنع لتخزين البرتقال، حيث لقيت مصرعها عند عودتها إلى المنزل، حيث داهمتها أثناء عبورها الطريق.



وأفادت المصادر ذاتها أنه فور توصلها بالخبر المؤلم انتقلت الى عين المكان, عناصر الأمن الوطني ، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات حادثة السير ، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بمدينة بني ملال.