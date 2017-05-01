ميركل تُودع هولاند ﻿

تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مقر المستشارية ببرلين يوم الاثنين المقبل في زيارة وداع، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية والحاسمة في انتخابات الرئاسة

شوف تيفي: وكالات

تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مقر المستشارية ببرلين يوم الاثنين المقبل في زيارة وداع، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية والحاسمة في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم السبت إن ميركل تعتزم استقبال هولاند في مقر المستشارية ، إلا أنه ليس من المخطط تنظيم ظهور علني للقاء.

وذكر المتحدث أن ميركل تعبر عن شكرها لهولاند على التعاون الوثيق، خاصة في جهود التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن السنوات الخمس الماضية كانت فصلا جيدا في الصداقة الألمانية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن اليمينية المتطرفة مارين لوبان تتنافس في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية أمام المرشح إمانويل ماكرون ، عن حزب "إلى الأمام" ، والذي يتفوق عليها في استطلاعات الرأي. وأكد زايبرت أن الحكومة الألمانية والمستشارة عبرا بوضوح "عن الشخص الذي نتمنى له النجاح ولماذا هذا الشخص بالتحديد".

وتأمل الحكومة الألمانية في فوز ماكرون في الانتخابات، حيث لا يرى قادة الائتلاف الحاكم الألماني أي نقاط تلاقي مع لوبين.