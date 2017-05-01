حصري: الملك محمد السادس يلتقي سعد لمجرد بباريس ﻿

علمت'' شوف تيفي''، أن لقاء جمع الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة بعائلة الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي"، أن لقاء جمع الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة بعائلة الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس.

و جاء اللقاء الملكي، بعد عدة وساطات قادها المحامي الوحش ايريك دوبون موريتي، بعد إلحاح من الفنان المغربي و عائلته بهدف تقديم الشكر المباشر للملك محمد السادس على تخصيص محاميه الخاص للدفاع عنه.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة المجرد أن اللقاء لم يستغرق وقتا طويلا.. وعبر من خلالها لمعلم ووالديه عن سعادتهما الكبيرة بعد هذا اللقاء الذي خفف حسبهم من محنتهم التي يمرون منها.

هذا و قد حصل لمجرد على السراح المؤقت بعد متابعته باغتصاب و تعنيف فتاة فرنسية .