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عاجل.. الجامعة تصدم مطارد الوداد بهذا القرار

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 09:27 عاجل.. الجامعة تصدم مطارد الوداد بهذا القرار | سبور
عاجل.. الجامعة تصدم مطارد الوداد بهذا القرار
حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في قرار إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب سعد لكرو لاعب الدفاع الحسني الجديدي بعدما تحصل عليها خلال المباراة التي فاز فيها على الجيش الملكي

" شوف سبور "

حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في قرار إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب سعد لكرو لاعب الدفاع الحسني الجديدي بعدما تحصل عليها خلال المباراة التي فاز فيها على الجيش الملكي بهدفين لهدف برسم الجولة 26 من منافسات البطولة الإحترافية.

وأكدت الجامعة القرار الذي اتخذه الحكم عبد الرحيم اليعقوبي والذي يفيد إثبات انذار للكرو وهو الرابع له هذا الموسم الشيء الذي سيحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام شباب أطلس خنيفرة.

ويسعى فريق الدفاع الجديدي مواصلة مطاردة متصدر الدوري فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم برصيد ٥٧ نقطة بفارق ٥ نقاط.

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