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عاجل: ميسي يصدم البارصا

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 09:14 عاجل: ميسي يصدم البارصا | سبور
عاجل: ميسي يصدم البارصا
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض العرض الأول الذي قدمته له إدارة نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم لتمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في صيف عام 2018.

شوف تيفي:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض العرض الأول الذي قدمته له إدارة نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم لتمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في صيف عام 2018.

و أوضحت صحيفة (أس) الإسبانية أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات, رفض ميسي العرض الأول من جانب برشلونة والذي ينص على حصوله على راتب سنوي صافي يتراوح ما بين 30 و35 مليون يورو.
و قالت الصحيفة إنه على الرغم من التداعيات الممكنة لهذا الرفض من اللاعب الأرجنتيني, إلا أن إدارة النادي الكتالوني سوف تواصل العمل من أجل التوصل لصيغة نهائية للاتفاق مع ميسي على تمديد تعاقده مع الفريق.

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