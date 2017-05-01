 ضربة الكاو للبوليساريو والحزائر.. الكونغرس الأمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي ويصادق على إجراءات لصالح الصحراء المغربية ﻿
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ضربة الكاو للبوليساريو والحزائر.. الكونغرس الأمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي ويصادق على إجراءات لصالح الصحراء المغربية

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 08:19 ضربة الكاو للبوليساريو والحزائر.. الكونغرس الأمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي ويصادق على إجراءات لصالح الصحراء المغربية | بوليتيك
ضربة الكاو للبوليساريو والحزائر.. الكونغرس الأمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي ويصادق على إجراءات لصالح الصحراء المغربية
أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتمده الكونغرس وصادق

شوف تيفي

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه، الجمعة، الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح البلاغ أن هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية، إذ يفيد القانون بأن "الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3 ... ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية".

وذكر البلاغ أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وسجل أنه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأشار بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من جهة أخرى، إلى أنه في هذا النص، الإدارة الأمريكية مدعوة إلى "دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء الغربية".

من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته، أن القانون المعتمد من الكونغرس والمصادق عليه من الرئيس الأمريكي دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 45 يوما "يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية"، في إشارة واضحة الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف بالجزائر.

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الرئيس الأمريكي اللاجئين المغربـالصحراءـشوف تيفي

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