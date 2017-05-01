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بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب...كوبا ترسل وفدا لمخيمات البوليساريو

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 06:19 بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب...كوبا ترسل وفدا لمخيمات البوليساريو | بوليتيك
بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب...كوبا ترسل وفدا لمخيمات البوليساريو
كشفت مواقع مقربة من جبهة البوليساريو، عن زيارة لنائب وزير الخارجية الكوبي مارسيلينا ميدينا لمخيمات تندوف، يوم غد السبت 6 ماي الجاري.

شوف تيفي

كشفت مواقع مقربة من جبهة البوليساريو، عن زيارة لنائب وزير الخارجية الكوبي مارسيلينا ميدينا لمخيمات تندوف، يوم غد السبت 6 ماي الجاري.

وحسب ذات المصدر، فالمسؤول الكوبي سيحل في زيارة رسمية لتندوف تستمر ثلاثة أيام، بهدف تفقد المنشآت الصحية والتعليمية التي أنشأتها كوبا لفائدة مواطني تندوف المحتجزين.

وتأتي الزيارة، عقب إعلان المغرب وكوبا رسميا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة دامت 37 عاما بسبب دعمها الكبير للجبهة الإنفصالية إبان المد الشيوعي، حيث ينتظر فتح سفارة جديدة للمملكة المغربية بهافانا عاصمة كوبا.

 

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