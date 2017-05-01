هذا هو الحكم الصادر في حق مغربي قتل زوجته بإيطاليا ﻿

أيدت غرفة الجنايات اليوم الجمعة بمحكمة الإستئناف بمدينة بولونيا الإيطالية الحكم الصادر عن ذات المحكمة بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق مواطن مغربي أقدم على قتل زوجته المغربية شهر أكتوبر من سنة 2015

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أيدت غرفة الجنايات اليوم الجمعة بمحكمة الإستئناف بمدينة بولونيا الإيطالية الحكم الصادر عن ذات المحكمة بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق مواطن مغربي أقدم على قتل زوجته المغربية شهر أكتوبر من سنة 2015 بمدينة تشيزينا.

وحسب موقع متخصص في أخبار مغاربة إيطاليا، فقد ذكر على أن مرتكب الجريمة « ر.ر » يبلغ من العمر 35 سنة كان قد وجه طعنات قاتلة إلى زوجته نادية وأم لأبنائهما الثلاثة بعدما نشب بينهما مشاجرة عنيفة أسفرت عن مقتل الأخيرة،و أضافت ذات المصادر، أن الجاني وبعد ارتكابه لجريمته الشنعاء قام بإبلاغ العناصر الأمنية بما قام به.

جدير بالذكر، أن المغربي مرتكب الجريمة تم الحكم عليه شهر أكتوبر المنصرم بـ30سنة نافذة، وتعويض مادي لأبنائه الثلاثة بمبلغ يقدر بـ250 ألف أورو لكل واحد منهم، و100 ألف أورو لأم الضحية و70 ألف أورو لأخت الضحية.