سكوب و إنفراد: الهجوج يطير من الإمارات إلى إيطاليا لهذا السبب ﻿

أكدت مصادر مقربة من رضى الهجهوج لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب الودادي يتواجد حاليا بإيطاليا من أجل قضاء عطلته هناك سيما بعد نهاية فترة إعارته مع فريق عجمان الإماراتي.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

أكدت مصادر مقربة من رضى الهجهوج لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب الودادي يتواجد حاليا بإيطاليا من أجل قضاء عطلته هناك سيما بعد نهاية فترة إعارته مع فريق عجمان الإماراتي.

وأضافت ذات المصادر، أن اللاعب الهجوج أمضى موسم شاق بين الدوري المغربي و الإماراتي ولهذا قرر السفر للديار الإيطالية من أجل الحصول على فترة راحة قبل العودة لفريقه الأم الوداد و المنافسة من جديد رفقة النادي.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب الودادي رضى الهجهوج مع فريقه الوداد البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن رضى الهجهوج إنتقل إلى فريق عجمان الإماراتي خلال الإنتقالات الشتوية الماضية قادما له من فريق الوداد البيضاوي على سبيل الإعارة.