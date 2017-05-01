زوجة '' أفتاتي '' تعيد خدام الدولة إلى البرلمان والعثماني يطالب بالإسراع في التصويت على قانون المالية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن واقعة ''خدام الدولة'' كادت أن تعصف بإجتماع لجنة المالية الذي جرى اليوم بمقر البرلمان بحضور أعضاء اللجنة، والوزير المكلف بالإقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن واقعة "خدام الدولة" كادت أن تعصف بإجتماع لجنة المالية الذي جرى اليوم بمقر البرلمان بحضور أعضاء اللجنة، والوزير المكلف بالإقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وحسب مصدر حضر الإجتماع، فقد هاجمت "منى أفتاتي" زوجة القيادي المثير للجدل "عبد العزيز أفتاتي" الحكومة و المسؤولين، في إطار مناقشة المادة 17 من مشروع قانون المالية، المتعلق بصندوق التضامن للسكنى، والاندماج الحضري.

وأفاد ذات المصدر، أن البرلمانية طالبت بتخصيص الأموال الضرورية لدفع القروض التي مازالت في جعبة بعض الأسر التي إستفادت من السكن الإقتصادي، والتي كانت تقطن بالأحياء الصفيحية، لتتحول البرلمانية نحو واقعة خدام الدولة، وتقدمه كنموذج للحظوة والإستفاذة.

من جهة ثانية، تحاول حكومة سعد الدين العثماني الإسراع في إجتماعات اللجان الخاصة بقانون المالية لسنة 2017، في أفق مناقشته والموافقة عليه رسميا في أجل أقصاه أواخر الشهر الجاري، حيث تنوي الحكومة تسويق بعض مشاريعها الإستثمارية لكنها تتخوف من عدم المصادقة على القانون.