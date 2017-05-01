سعيا لإرضاء '' الأخوة الأعداء'' ..المالكي يعوض لشكر لتدبير المؤتمر المقبل ﻿

تقلد الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، رئاسة سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب، من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر الذي قدم أوراق ترشيحه لولاية ثانية على رأس

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تقلد الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، رئاسة سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب، من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر الذي قدم أوراق ترشيحه لولاية ثانية على رأس الوردة والتي ضمنها قبل إنعقاد المؤثمر.



وبينما يصر المقربون من إدريس لشكر، بكون تسليمه مفاتيح قيادة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحبيب المالكي، جاءت طبقا للقانون الداخلي للحزب على إعتبار أن إدريس لشكر رشح نفسه لمنصب الكاتب العام لولاية ثانية، يرى المعارضون بأن المالكي ينفد بنود إتفاق سابق مع لشكر الذي دافع عنه بقوة ليحصل على منصب رئيس مجلس النواب، خلال المشاورات الحكومية.



وحسب مصادر من داخل الحزب، فسيناريو التحضيرات للمؤتمر بين القياديين بحزب "المهدي بن بركة" إنطلقت مباشرة بعد الإنتخابات التشريعية، والتي أفضت إلى ذهاب إدريس لشكر كمرشح وحيد للمؤتمر المقبل، ليضمن ولاية ثانية على رأس الحزب.



وأضافت ذات المصادر، أن خطوة تنازل إدريس لشكر عن قيادة سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، هو محاولة للتقارب مع الأعضاء الغاضبين، الذين يتهمون إدريس لشكر بالتحكم في تحضيرات المؤتمر المقبل والتحكم في مخرجاته.



