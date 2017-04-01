بلاغ هام من المكتب الوطني للسكك الحديدية بخصوص توقف حركة القطارات بين طنجة والداليا ﻿

بعد أن أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيُباشر إنجاز أشغال ربط السكة الحالية بسكة الخط فائق السرعة على مستوى مدينة طنجة وذلك بين شهر مارس وأبريل المنصرمين، كشفت لـONCF اليوم الجمعة، أنه سيتم

شوف تيفي

بعد أن أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيُباشر إنجاز أشغال ربط السكة الحالية بسكة الخط فائق السرعة على مستوى مدينة طنجة وذلك بين شهر مارس وأبريل المنصرمين، كشفت لـONCF اليوم الجمعة، أنه سيتم توقيف حركة سير القطارات من الواحدة ليلا إلى غاية الثالثة عصرا وذلك خصيصا بين طنجة والداليا ليلة السبت-الأحد 7 ماي المقبل.

وحسب بلاغ من المكتب الوطني للسكك الحديدية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فقد أكد على أن توقف السير لن يؤثر على الركاب، وذلك من خلال وضعها لمجموعة من الحافلات رهن إشارة المسافرين المتوجهين إلى طنجة وذلك انطلاقا من محطة الداليا.

هذا ويعد القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء والذي سينجز بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم مشروع مهيكل لمنظومة النقل الوطنية يراعي متطلبات التنمية المستدامة ويوظف أحدث التقنيات ويوفر أرقى الخدمات التي تجعله وسيلة ناجعة للنقل الجماعي للأشخاص على المسافات المتوسطة والطويلة