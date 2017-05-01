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خطير.. الجيش الجزائري يقتل شابا في مخيمات تندوف لتأمين تزوير الإنتخابات التشريعية

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 23:45 خطير.. الجيش الجزائري يقتل شابا في مخيمات تندوف لتأمين تزوير الإنتخابات التشريعية | بوليتيك
خطير.. الجيش الجزائري يقتل شابا في مخيمات تندوف لتأمين تزوير الإنتخابات التشريعية
توفي شاب بمخيمات تندوف جنوب الجزائر ليلة أمس، بعد إطلاق النار عليه مباشرة من جنود تابعين للجيش الجزائري، خلال إجراءات إستثنائية لتأمين الإنتخابات التشريعية بولاية تندوف التي يقطن فيها الصحراويون

شوف تيفي

توفي شاب بمخيمات تندوف جنوب الجزائر ليلة أمس، بعد إطلاق النار عليه مباشرة من جنود تابعين للجيش الجزائري، خلال إجراءات إستثنائية لتأمين الإنتخابات التشريعية بولاية تندوف التي يقطن فيها الصحراويون المحتجزون من طرف البوليساريو.

ووفق معطيات كشف عنها متتبعون للواقعة، فقد أقدم الجيش الجزائري ليلة البارحة على قتل شاب يدعى " حفظ الله عبدو أحمد بيبوط" عبر إطلاق نار من كمين غير معتاد جنوب مخيم السمارة بالمخيمات".

ولقي الضحية مصرعه، نتيجة الإجراءات التي يشرف عليها الجيش الجزائري، لتأمين الإنتخابات التشريعية بولاية تندوف التي إحتلت المرتبة الأولى للمشاركين في الإقتراع، حيث يتحكم الجيش الجزائري في جميع المنافذ المؤدية للمخيمات بهدف ضبط الوافدين و الخارجين من المخيمات.

وتأتي الجريمة، في ظل صمت حقوقي ممنهج، حيث لم تتطرق الهيئات الحقوقية المتواجدة بالمخيمات للموضوع خاصة وأن صورة الشاب الضحية متداولة بشكل كبير على الفايسبوك.

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الجزائر المخيمات الصمت الحقوقيالضحيةشوف تيفي

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