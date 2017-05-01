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حضيو راسكم..50 بالمائة من اللحوم التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 23:09 حضيو راسكم..50 بالمائة من اللحوم التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة | مجتمع
حضيو راسكم..50 بالمائة من اللحوم التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة
أكد مهنيو وتجار اللحوم أن أسواقا مجاورة للدارالبيضاء تُمول المدينة بـ50بالمائة من اللحوم المذبوحة في ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية مشيرين إلى أن الأسواق الأسبوعية معروفة وتمارس نشاطها أمام

شوف تيفي

  أكد مهنيو وتجار اللحوم أن أسواقا مجاورة للدارالبيضاء تُمول المدينة بـ50بالمائة من اللحوم المذبوحة في ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية مشيرين إلى أن الأسواق الأسبوعية معروفة وتمارس نشاطها أمام السلطات العمومية إذ أصبح نشاطها يوازي نشاط المجزرة المعتمدة من قبل المصالح البيطرية، أُعلن عن ذلك خلال اجتماع خاص عن أرقام تخص تهريب اللحوم وظروف الذبيحة.

وحسب مصدر يومية المساء، فإنه ما ساهم في انتشار ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم المهربة من الأسواق هو انعدام المراقبة الجادة والمسؤولة لمحاربتها، بالإضافة إلى تواطؤ بعض المسؤولين ودفاعهم عن هذه اللحوم بإقليم مديونة وكذلك عمالة أنفا التي تعتبر من أكبر معاقل الذبيحة السرية على صعيد المغرب.

ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، طالب المهنيون الجهات المختصة بالجلوس إلى طاولة الحوار لتدارك ما يمكن استدراكه لا سيما أن هذه اللحوم المهربة والذبيحة السرية أثرت على القطاع بنسبة 90 في المائة، كما حمل هؤلاء المهنيون السلطات المختصة ومجلس مدينة الدارالبيضاء مسؤولية محاربة هذه الظاهرة على اعتبار أن ضررها سيأتي على صحة المستهلك مع مرور الوقت.

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