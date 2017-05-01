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عاجل و انفراد:سعد لمجرد يهاتف ليلى الحديوي اليوم لهذا السبب

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 23:06 عاجل و انفراد:سعد لمجرد يهاتف ليلى الحديوي اليوم لهذا السبب | ثقافة و فنون
عاجل و انفراد:سعد لمجرد يهاتف ليلى الحديوي اليوم لهذا السبب
كشفت عارضة الأزياء و المصممة ليلى الحديوي قبل قليل من يومه الجمعة،أن مكالمة هاتفية دارت بينها و بين الفنان المغربي سعد لمجرد صباح اليوم .

شوف تيفي:م غ/ز ن

كشفت عارضة الأزياء و المصممة ليلى الحديوي قبل قليل من يومه الجمعة،أن مكالمة هاتفية دارت بينها و بين الفنان المغربي سعد لمجرد صباح اليوم .

و جاءت المكالمة حسب ما صرحت به ليلى لشوف تيفي،بمناسبة عرضها لمجموعتها الجديدة بالدار البيضاء ،حيث هنأها صديقها لمجرد من باريس وعبر لها عن رغبته في مشاركتها فرحتها بهذا النجاح الثاني لها في مسيرتها كمصصمة.

وبكل تأثر عبرت ليلى عن فرحتها بتفاصيل هذه المكالمة التي أسعدتها حسب تعبيرها.

و معلوم أن علاقة صداقة قوية تربط النجمين المحبوبين عند المغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد لمجرد ليلى الحدي

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