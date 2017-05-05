 بالصور.. لاعب كرة القدم شهير مهدد بالقتل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البوليساريو تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي | بوليتيك

'' البوليساريو'' تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا | حوادث و حقوق

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط | بوليتيك

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط

صفعة جديدة..جمهورية مالاوي تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية البوليساريو | بوليتيك

صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو''

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا | بووز

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس | ثقافة و فنون

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بالصور.. لاعب كرة القدم شهير مهدد بالقتل

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 22:45 بالصور.. لاعب كرة القدم شهير مهدد بالقتل | سبور
بالصور.. لاعب كرة القدم شهير مهدد بالقتل
تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب وسط ميدان فريق روما الإيطالي، تهديدات بالقتل بالإضافة إلى اثنان من زملائه، حيث تم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء كل من محمد صلاح وزميليه، بجانب لافتة تحمل

شوف تيفي

 تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب وسط ميدان فريق روما الإيطالي، تهديدات بالقتل بالإضافة إلى اثنان من زملائه، حيث تم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء كل من محمد صلاح وزميليه، بجانب لافتة تحمل عبارة: "نصيحة بدون جريمة، نم والأنوار مضاءة"، وذلك بجوار مبنى "الكولوسيوم" أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية.

 وحسب ما كشفت عنه صحيفة دا صن الإنجليزية، فإن فريق روما في حالة تأهب قصوى، بعد التهديدات بالقتل التي تعرض لها نجوم النادي الإيطالي من طرف أشخاص مجهولين.

وأضافت ذات المصادر، أن هاته اللافتة، جاءت بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الديربي التي جمعتهما الأحد الماضي بملعب "الأولمبيكو"، ما أدى إلى ضياع حلم الظفر بلقب الدوري الإيطالي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محمد صلاح روما الإيطالي قتل شوف تيفي حوادث وحقوق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره | سبور

بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره

عاجل.. لقجع بدون منصب في الإتحاد العربي لكرة القدم | سبور

عاجل.. لقجع بدون منصب في الإتحاد العربي لكرة القدم

سكوب و حصري: رسميا الوداد البيضاوي يواجه القطن الكاميروني بهذا الملعب و في هذا التوقيت | سبور

سكوب و حصري: رسميا الوداد البيضاوي يواجه القطن الكاميروني بهذا الملعب و في هذا التوقيت

المغرب الفاسي : 60 مليون للمدرب السكيتيوي وأربع ملايين سنتيم للاعبين في حال الصعود إلى قسم الأضواء | سبور

المغرب الفاسي : 60 مليون للمدرب السكيتيوي وأربع ملايين سنتيم للاعبين في حال الصعود إلى قسم الأضواء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طاقم شوف تيفي يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب | بــووز
منذ 2 ساعات

طاقم ''شوف تيفي'' يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا | بــووز

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب شوف تيفي تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية | بــووز

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب ''شوف تيفي'' تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البوليساريو تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

'' البوليساريو'' تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا | حوادث و حقوق

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط | بوليتيك

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط

﻿ ﻿
اليوم 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.