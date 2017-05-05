بالصور.. لاعب كرة القدم شهير مهدد بالقتل ﻿

تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب وسط ميدان فريق روما الإيطالي، تهديدات بالقتل بالإضافة إلى اثنان من زملائه، حيث تم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء كل من محمد صلاح وزميليه، بجانب لافتة تحمل

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تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب وسط ميدان فريق روما الإيطالي، تهديدات بالقتل بالإضافة إلى اثنان من زملائه، حيث تم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء كل من محمد صلاح وزميليه، بجانب لافتة تحمل عبارة: "نصيحة بدون جريمة، نم والأنوار مضاءة"، وذلك بجوار مبنى "الكولوسيوم" أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة دا صن الإنجليزية، فإن فريق روما في حالة تأهب قصوى، بعد التهديدات بالقتل التي تعرض لها نجوم النادي الإيطالي من طرف أشخاص مجهولين.

وأضافت ذات المصادر، أن هاته اللافتة، جاءت بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الديربي التي جمعتهما الأحد الماضي بملعب "الأولمبيكو"، ما أدى إلى ضياع حلم الظفر بلقب الدوري الإيطالي.