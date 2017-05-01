'' البوليساريو'' تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي ﻿

لم تجد جنوب إفريقيا ماتبرر به قيامها بحجز باخرة فوسفاط مغربي بميناء بورت إيليزابيت غير قرار محكمة العدل الأوربية ، واضعة نفسها في ورطة قضائية على إعتبار أن الحكم ألغي في مرحلة الإستئناف وأن الشحنة

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لم تجد جنوب إفريقيا ماتبرر به قيامها بحجز باخرة فوسفاط مغربي بميناء بورت إيليزابيت غير قرار محكمة العدل الأوربية ، واضعة نفسها في ورطة قضائية على إعتبار أن الحكم ألغي في مرحلة الإستئناف وأن الشحنة متوجهة أصلا نحو بلد غير أوربي.

وتصر بريتوريا على مواصلة إستهدافها المغرب، إذ لم يتردد "ناني أمتيتوي" وزير الثقافة في حكومة جنوب إفريقيا خلال إشرافه على إنطلاق الإحتفالات المخلدة لشهر إفريقيا، في وصف الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية، "بالمستعمرة" في تناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تضع الصحراء في خانة المناطق المنتازع عليها وليس في سياق إستكمال تصفية الإستعمار.



وحسب جريدة "الصباح" وضعت حكومة بريتوريا، أمام مسؤوليتها عن إنتهاك السيادة المغربية، إذ أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.



وأضاف الخلفي، خلال تصريحه حول حادثة إحتجاز الباخرة في جنوب إفريقيا، عقب إجتماع المجلس الحكومي، أن أثر إستثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات إستثمار هذه الثروات.