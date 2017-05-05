بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء ﻿

شهد شارع مولاي رشيد بالقرب من سينما ميغاراما بالدارالبيضاء ليلة يومه الجمعة حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع t-max وذلك عندما كان صاحبها يسوق بطريقة جنونية وبسرعة فائقة.

شوف تيفي

شهد شارع مولاي رشيد بالقرب من سينما ميغاراما بالدارالبيضاء ليلة يومه الجمعة حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع t-max وذلك عندما كان صاحبها يسوق بطريقة جنونية وبسرعة فائقة.

وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان، فإن سائق الدراجة النارية وعندما كان يسير بسرعة جنونية فقد السيطرة على مقود دراجته ليصطم بسيارة خفيفة كانت تسير أمامه بالشارع المذكور.

وأضاف ذات المصدر فإن السائق الذي كان رفقة صديقه تعرضا لجروح خطيرة بينما صاحبة السيارة لم تُصب في الحادث بل تعرضت لخسائر مادية فقط وحسب شهود عيان فإن الصديقين حاولا الفرار إلى وجهة مجهولة بعد تعرضهما للحادث لكن عدد من الخاصرين قاموا بمحاصرتهم إلى حين وصول العناصر الأمنية.

هذا وقد حل رجال الأمن إلى مكان الحادث مرفوقين بالوقاية المدنية، التي نقلت الجريحين إلى مستشفى مولاي يوسف من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.