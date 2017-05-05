بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره ﻿

اجتمع المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة ليلة الخميس مع جل لاعبيه لتدارس التطورات الأخيرة التي أعقبت رحيل المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، والوقوف على أسباب أزمة النتائج التي يمر منها فارس البوغاز.

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اجتمع المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة ليلة الخميس مع جل لاعبيه لتدارس التطورات الأخيرة التي أعقبت رحيل المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، والوقوف على أسباب أزمة النتائج التي يمر منها فارس البوغاز.

وعرف اللقاء تدخل كل اللاعبين الذين أجمعوا على تقديم اعتذارهم لجمهور الفريق بسبب الهزائم الأربع المتتالية، وذلك بعد خروجه من المنافسة القارية، كما أن اللاعبين تعهدوا ببذل مجهود مضاعف فيما تبقى من مباريات البطولة.

ومن ناحية أخرى أعرب اللاعبون عن اعتزازهم بوقوف المكتب المسير إلى جانبهم عقب ما تلا الهزيمة الأخيرة أمام فريق الكوكب المراكشي، كما شكروا الجماهير التي مدتهم بالثقة طيلة الموسم وخاصة التي استمرت في ثقتها حتى بعد تدهور النتائج.

وأكد المكتب المسير للفريق الطنجي على ضرورة التركيز على المباريات المتبقية دون الإكتراث للأخبار الزائفة التي راجت مؤخرا واتهمته بالتلاعب في نتائج المقابلات.