 بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البوليساريو تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي | بوليتيك

'' البوليساريو'' تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا | حوادث و حقوق

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط | بوليتيك

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط

صفعة جديدة..جمهورية مالاوي تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية البوليساريو | بوليتيك

صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو''

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا | بووز

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس | ثقافة و فنون

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 22:10 بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره | سبور
بعد النتائج السلبية والإتهامات المباشرة ..اتحاد طنجة يجتمع بلاعبيه وهذا ماقرره
اجتمع المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة ليلة الخميس مع جل لاعبيه لتدارس التطورات الأخيرة التي أعقبت رحيل المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، والوقوف على أسباب أزمة النتائج التي يمر منها فارس البوغاز.

 شوف تيفي :

 اجتمع المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة ليلة الخميس مع جل لاعبيه لتدارس التطورات الأخيرة التي أعقبت رحيل المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، والوقوف على أسباب أزمة النتائج التي يمر منها فارس البوغاز.

وعرف اللقاء تدخل كل اللاعبين الذين أجمعوا على تقديم اعتذارهم لجمهور الفريق بسبب الهزائم الأربع المتتالية، وذلك بعد خروجه من المنافسة القارية، كما أن اللاعبين تعهدوا ببذل مجهود مضاعف فيما تبقى من مباريات البطولة.

ومن ناحية أخرى أعرب اللاعبون عن اعتزازهم بوقوف المكتب المسير إلى جانبهم عقب ما تلا الهزيمة الأخيرة أمام فريق الكوكب المراكشي، كما شكروا الجماهير التي مدتهم بالثقة طيلة الموسم وخاصة التي استمرت في ثقتها حتى بعد تدهور النتائج.

وأكد المكتب المسير للفريق الطنجي على ضرورة التركيز على المباريات المتبقية دون الإكتراث للأخبار الزائفة التي راجت مؤخرا واتهمته بالتلاعب في نتائج المقابلات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اتحاد طنجة اتهامات اجتماع سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. لقجع بدون منصب في الإتحاد العربي لكرة القدم | سبور

عاجل.. لقجع بدون منصب في الإتحاد العربي لكرة القدم

سكوب و حصري: رسميا الوداد البيضاوي يواجه القطن الكاميروني بهذا الملعب و في هذا التوقيت | سبور

سكوب و حصري: رسميا الوداد البيضاوي يواجه القطن الكاميروني بهذا الملعب و في هذا التوقيت

المغرب الفاسي : 60 مليون للمدرب السكيتيوي وأربع ملايين سنتيم للاعبين في حال الصعود إلى قسم الأضواء | سبور

المغرب الفاسي : 60 مليون للمدرب السكيتيوي وأربع ملايين سنتيم للاعبين في حال الصعود إلى قسم الأضواء

بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير | سبور

بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طاقم شوف تيفي يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب | بــووز
منذ 2 ساعات

طاقم ''شوف تيفي'' يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا | بــووز

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب شوف تيفي تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية | بــووز

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب ''شوف تيفي'' تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البوليساريو تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

'' البوليساريو'' تورط جنوب إفريقيا دوليا بعد حجزها باخرة فوسفاط مغربي

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من نوع t-max بالبيضاء

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا | حوادث و حقوق

بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط | بوليتيك

عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط

﻿ ﻿
اليوم 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.