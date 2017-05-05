بالصورة.. مغربي يقتل زوجته وابنه بإسبانيا ﻿

أقدم مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية يُدعى مالك أمس الخميس على قتل زوجته الإسبانية وابنه بمنطقة بيلباو بواسطة سكين بمنزل العائلة، لاذ بعد ارتكابه فعلته إلى الفرار.

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أقدم مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية يُدعى مالك أمس الخميس على قتل زوجته الإسبانية وابنه بمنطقة بيلباو بواسطة سكين بمنزل العائلة، لاذ بعد ارتكابه فعلته إلى الفرار.

وكشفت مصادر يومية المساء في عددها الصادر يومي السبت-الأحد أن الزوج الذي ما زال البحث عنه جاريا من قِبل العناصر الأمنية الإسبانية، كان يشتغل منذ مدة ليسا بالقصيرة بفرنسا إذ يتنقل بين الأخيرة واسبانيا بسبب العمل.

وحسب مصادر أمنية، فإن الزوجين وحسب شهادات الجيران قد كانا يعيشان حياة زوجية عادية بالرغم من ظروف الأب المهنية غير المستقرة.

وكان الزوج المذكور قد عاد قبل أسبوع إلى إسبانيا قادما إليها من فرنسا بعدما قضى مدة غير قصيرة للعمل هناك قبل أن ينشب بينهما خلاف قوي جعله يطعن زوجته بسكين حتى الموت قبل أن يقوم بنفس الأمر مع ابنه القاصر ليخبر بعد ذلك أحد أفراد عائلة زوجته قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.