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عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 21:26 عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط | بوليتيك
عاجل وسار.. تنظيم مباراة لولوج صفوف الدرك الملكي.. وهذه هي الشروط
ينظم الدرك الملكي خلال الأيام القليلة المقبلة مباراة من أجل انخراط مرشحين بصفة تلاميذ دركيين ، في مجموعة من التخصصات من بينها المصلحة المركزية للمواصلات، ومصلحة الدراسات النفسية والاجتماعية،

"شوف تيفي"

ينظم الدرك الملكي خلال الأيام القليلة المقبلة مباراة من أجل انخراط مرشحين بصفة تلاميذ دركيين ، في مجموعة من التخصصات من بينها المصلحة المركزية للمواصلات، ومصلحة الدراسات النفسية والاجتماعية، والمصلحة المركزية للسيارات والصيانة بالإضافة إلى مجموعة من التخصصات.

1) وجاءت شروط المشاركة في المباراة على الشكل التالي:
- جنسية مغربية؛
- شهادة في التخصصات المذكورة أعلاه، مسلمة من طرف المعاهد التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو المؤسسات المماثلة؛
- البكالوريا بالنسبة للتقني المتخصص؛
- العزب والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر في تاريخ 2017.09.01؛
- سليمي الجسم والعقل؛
- متوفرين على قامة لا تقل على: 1,70 م للذكور - 1,68م للإناث؛
- بدون سوابق عدلية وغير مطرودين من إحدى الوظائف العمومية؛
- لم يسبق لهم إرسال ملف الترشيح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خلال سنة 2017.

2) ملف الترشيح يتكون من الوثائق التالية:

- طلب ترشيح يحمل رقم الهاتف ودوافع الانخراط في صفوف الدرك الملكي؛ (نموذج من موقع الوظيفة - مروك.كوم)
- نسخة من عقد الإزدياد باللغتين العربية والفرنسية؛
- نسخة مصادق عليها للبطاقة الوطنية للتعريف؛
- نسخة من السجل العدلي؛
- نسخة من بطاقة السوابق العدلية؛
- شهادة العزوبة؛
- شهادة السكنى؛
نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا؛
- نسخة مصادق عليها لشهادة التخصص؛
- صورتين فوتوغرافيتين تحملان الإسم العائلي والشخصي؛
- ظرفين عليهما طابع بريدي والعنوان.

يجب إرسال ملف الترشيح قبل تاريخ 10.05.2017 إلى الجنرال دوكوردارمي، قائد الدرك الملكي "مباراة المصلحة المركزية للمواصلات" مصلحة الموظفين (قسم الانخراط) بالرباط، والمرشحون الذين ثم انتقاءهم، سيتوصلون باستدعاء يحمل تاريخ ومكان المباراة.

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