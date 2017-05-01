صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو'' ﻿

بعد الشكوك ونفي الخبر يوم أمس الخميس، أعلن وزير الشؤون الخارجية المالاوي، فرانسيس كسايلا، اليوم الجمعة بالرباط، أن مالاوي سحبت اعترافها من الجمهورية الصحراوية الوهمية.

شوف تيفي

بعد الشكوك ونفي الخبر يوم أمس الخميس، أعلن وزير الشؤون الخارجية المالاوي، فرانسيس كسايلا، اليوم الجمعة بالرباط، أن مالاوي سحبت اعترافها من الجمهورية الصحراوية الوهمية.



ويأتي قرار المالاوي بسحب الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية بعد سلسلة من سحب الاعتراف من طرف بلدان إفريقية وأخرى في القارة الأمريكية.



وحقق المغرب اختراقا قويا في القارة السمراء، واقتحم معاقل تاريخية للبوليساريو، خاصة بعد عودته إلى أحضان الاتحاد الإفريقي رغم المكائد.



وجاء إعلان وزير خارجية مالاوي "فرانسيس كسايلا" عن هذه الخطوة عقب لقاء مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.