 بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صفعة جديدة..جمهورية مالاوي تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية البوليساريو | بوليتيك

صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو''

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا | بووز

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس | ثقافة و فنون

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد

صادم..بعد عبد اللطيف مرداس..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال | حوادث و حقوق

صادم..بعد ''عبد اللطيف مرداس''..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال

حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـبوشعيب | ثقافة و فنون

حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـ''بوشعيب''

عاجل: موريتانيا تعلن الحداد لمدة 3 أيام | بوليتيك

عاجل: موريتانيا تعلن الحداد لمدة 3 أيام

العثماني يرسم حدود الوزارات الكبرى ويؤجل الباقي لوقت لاحق | بوليتيك

العثماني يرسم حدود الوزارات الكبرى ويؤجل الباقي لوقت لاحق

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 21:00 بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع
بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، أن عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل بالمغرب بلغ، مع نهاية مارس 2017 ، ما مجموعه 41 مليون و780 ألف مشترك، مسجلا بذلك انخفاضا سنويا طفيفا بـ0,66

"شوف تيفي":

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، أن عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل بالمغرب بلغ، مع نهاية مارس 2017 ، ما مجموعه 41 مليون و780 ألف مشترك، مسجلا بذلك انخفاضا سنويا طفيفا بـ0,66 في المئة مقارنة مع الفصل الأول من 2016 ، ومحققا نسبة نفاذ تقدر بـ 123 في المئة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ يرصد أرقام قطاع الاتصالات خلال الفصل الأول من سنة 2017، أن حظيرة الهاتف المتنقل بالأداء اللاحق بلغت حوالي 3 ملايين و100 ألف مشترك، لتسجل نموا سنويا يقدر بنسبة 10,5 في المئة، مضيفة أن هذا النمو الإيجابي يعزى إلى تنوع وإطلاق العروض الجديدة لمتعهدي شبكات الهاتف المتنقل.

وبخصوص حظيرة الهاتف المتنقل بالأداء المسبق، فقد بلغت 38,68 مليون مشترك بانخفاض يقدر بنسبة 1,5 في المئة مقارنة مع مارس 2016، وذلك بسبب مواصلة تعزيز حظائر الأداء المسبق.

وأشارت الوكالة إلى أن حظيرة الهاتف الثابت بلغت مليوني مشترك، منها 258 ألف بتنقل محدود، مواصلة بذلك انخفاضها المسجل منذ 2010 ومسجلة نسبة انخفاض سنوي ب 5 في المئة مقارنة مع مارس 2016.

ويعزى هذا الانخفاض، حسب البلاغ، إلى التراجع المستمر لحظيرة التنقل المحدود، والتي لم يقابلها نمو لحظيرة الثابت السلكي (زائد 4 بالمائة مقارنة مع الفصل الأول من 2016).

وخلال الفصل الأول من 2017، وصل معدل الدقائق المستهلكة للهاتف المتنقل لكل مشترك في الشهر إلى 110 دقائق مع نهاية مارس 2017 مقابل 112 دقيقة سنة قبل ذلك، فيما استقر متوسط الاستعمال الشهري الصادر للهاتف الثابت في 121 دقيقة خلال نفس الفترة.

وبلغ حجم الرسائل النصية القصيرة المتبادلة خلال الفصل الأول من السنة الجارية 1,56 مليار وحدة، بانخفاض سنوي يقدر بنسبة 34 في المئة. ويرجع ذلك إلى تغير عادات الاستخدام عند المستهلكين.

أما العوائد المتوسطة للدقيقة، فقد سجلت شبه استقرار مقارنة مع مارس 2016. وهكذا، استقر بالنسبة للهاتف المتنقل في 0,22 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم)، فيما بلغ، بالنسبة للهاتف الثابت، 0,96 درهم للدقيقة (مقابل 0,97 نهاية مارس 2016).

وذكرت الوكالة أن المراصد التي تنشرها تعززت بمرصد جديد يخص حمل الأرقام، مضيفة أن هذا المرصد يقدم بيانات حول حمل أرقام الهاتف الثابت والمتنقل بين المتعهدين الثلاثة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهاتف المتنقل الرسائل النصية الرسائل النصية الفصل الأول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خلافا لكل ما راج.. مَـكايناش طبيبة ديال الجهاز التناسلي فمستشفى سيدي عثمان | مجتمع

خلافا لكل ما راج.. مَـكايناش طبيبة ديال الجهاز التناسلي فمستشفى سيدي عثمان

عاجل.. بعد اعتقاله: هذه هي التهم الخطيرة التي سيتابع بها أستاذ تطوان صاحب فضيحة النقط مقابل الجنس | مجتمع

عاجل.. بعد اعتقاله: هذه هي التهم الخطيرة التي سيتابع بها أستاذ تطوان صاحب فضيحة النقط مقابل الجنس

عاجل و أخيرا..اعتقال أستاذ الجنس مقابل النقط بتطوان | مجتمع

عاجل و أخيرا..اعتقال أستاذ الجنس مقابل النقط بتطوان

بالفيديو..شوفو أغرب إشهار | مجتمع

بالفيديو..شوفو أغرب إشهار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طاقم شوف تيفي يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب | بــووز
منذ 1 دقيقة

طاقم ''شوف تيفي'' يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا | بــووز

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب شوف تيفي تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية | بــووز

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب ''شوف تيفي'' تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صفعة جديدة..جمهورية مالاوي تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية البوليساريو | بوليتيك
منذ 6 دقائق

صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو''

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا | بووز

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

﻿ ﻿
اليوم 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.