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خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 20:59 خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق
خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب
عاش ركاب طائرة تابعة للخطوط البلجيكية لحظات جد عصيبة و هم يحلقون في فضاء أوروبا قادمين من مطار محمد الخامس بالبيضاء إذ ساد الرعب والخوف لأزيد من ساعة على الأقل و ازدادت حدته عند النزول إثر ارتطام

شوف تيفي

عاش ركاب طائرة تابعة للخطوط البلجيكية لحظات جد عصيبة و هم يحلقون في فضاء أوروبا قادمين من مطار محمد الخامس بالبيضاء إذ ساد الرعب والخوف لأزيد من ساعة على الأقل و ازدادت حدته عند النزول إثر ارتطام جسم الطائرة بأرضية مدرج مطار شارلوروا.

وأفادت يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أنه نجا أزيد من 60 راكبا الأحد المنصرم بعد وفاة ربان الطائرة و هوأجنبي الجنسية تُوفي خلال تحليق الطائرة في فضاء أوروبا، إذ استمرت الطائرة في التحليق وفق برمجتها قبل أن تختل لينتبه مساعده إلى الأمر حيث تكلف بإكمال مهمة القيادة وهو في حالة ذعر شديد الشيء الذي تسبب في حادث عند نزوله في المدرج إذ ارتطمت الطائرة بالأرضية وتعرضت لخسائر مادية كبيرة.

هذا وفور نزول الطائرة على أرضية المطار، حلت بعن المكان سيارات الإسعاف والمطافئ ومنع الركاب من النزول إلى حين تقدم طاقم متعدد الإختصاصات لتقديم المساعدة والعمل على تسيير خروج المسافرين الذين تدافعوا بسبب الهلع الكبير الذي انتابهم لحظتها.

 

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طائرة بلجيكا البيضاء ربان ميت

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