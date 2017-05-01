 وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صفعة جديدة..جمهورية مالاوي تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية البوليساريو | بوليتيك

صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو''

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا | بووز

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس | ثقافة و فنون

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد

صادم..بعد عبد اللطيف مرداس..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال | حوادث و حقوق

صادم..بعد ''عبد اللطيف مرداس''..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال

حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـبوشعيب | ثقافة و فنون

حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـ''بوشعيب''

عاجل: موريتانيا تعلن الحداد لمدة 3 أيام | بوليتيك

عاجل: موريتانيا تعلن الحداد لمدة 3 أيام

العثماني يرسم حدود الوزارات الكبرى ويؤجل الباقي لوقت لاحق | بوليتيك

العثماني يرسم حدود الوزارات الكبرى ويؤجل الباقي لوقت لاحق

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 20:33 وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس | ثقافة و فنون
وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد وعلاقته بالملك محمد السادس
خرج المحامي الفرنسي إيريك موريتي الملقب بـ ''الوحش'' عن صمته، وكشف عن علاقته بالملك محمد السادس، وأعلن عن بعض أسرار قضية موكله سعد المجرد، و كانت ''شوف تيفي'' حينها المنبر الوحيد الذي كشف عنها

"شوف تيفي"

خرج المحامي الفرنسي إيريك موريتي الملقب بـ "الوحش" عن صمته، وكشف عن علاقته بالملك محمد السادس، وأعلن عن بعض أسرار قضية موكله سعد المجرد، و كانت "شوف تيفي" حينها المنبر الوحيد الذي كشف عنها قبل أشهر، حينما كان الجميع يبحث عن الأسرار الحقيقية حول ما وقع بين "المعلم" والفتاة الفرنسية "لورا بريول" ليلة الواقعة.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد أوضح موريتي في حوار أجرته معه مجلة "تيل كيل" الناطقة باللغة الفرنسية أن الملك محمد السادس لم يتصل به شخصيا للدفاع عنه في قضية ابتزاز الصحفيين الفرنسيين، وإنما تلقى اتصالا من القصر لم يعرف هوية صاحبه، معتبرا أن قبول القضاء الفرنسي للتسجيلات التي تتبث تورط الصحفيين الفرنسيين المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس أمرا "مذهلا" خصوصا أن محكمة النقض بررت قراراها بالحيلة التي قامت بها الشرطة الفرنسية للإيقاع بالصحفيين إيريك لورن وكاترين كراسيي، وقد أشار موريتي في حواره أنه إن حصل وتعرض في يوم ما لعملية ابتزاز سأفضل التعامل مع الشرطة والنائب العام وقاصيين بدل ممن سماهم موريتي فريق "الباربوز".

وبخصوص قضية موكله الفنان المغربي "سعد المجرد"، أكد موريتي أن الملك لم يتواصل معه بشكل مباشر بهذا الخصوص، على عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام، موضحا أنه التقى والدي المجرد نزهة الركراكي والبشير عبدو وتحت مسمى سر المهنة رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وبخصوص أقوال سعد المجرد في هذه القضية، كشف المحامي موريتي أن الفنان التقى بالفتاة التي تتهمه بعد الحفل في أمسية بين الأصدقاء وعلى الساعة الخامسة صباحا ذهبا معا إلى غرفة الفندق برضا الطرفين، واتفقا بشكل مسبق على جميع التفاصيل قائلا "سعد أكد أنها في وقت ما رفضت بشكل مفاجئ كل ما اتفقا عليه سلفا وفي لحظة قامت بضربه على الوجه لتكون ردة فعله بالمثل، وهناك اختبارات تؤكد الأمر سنفصح عنها فيما بعد.

وبخصوسص غضبه في وجه جمهوره في قصر المحكمة قبل أسبوعين، وما راج حول طلبه من معجبات المجرد الابتعاد عن فنانهم في هذا الوقت، نفى المحامي موريتي هذا الأمر موضحا أنه لم يقم بنصح معجبيه بالابتعاد وأساسا في في هذا اليوم لم يحضر الكثير من معجبيه ولم تكن هناك ضجة، ولكن وضعت حدا لتظاهرهم هناك لأن الوضع كان مهما وحساسا و يتعلق بحرية إنسان، وتواجد العديد من معجبيه لم يكن مناسبا في قصر المحكمة "نحن كنا في محكمة وليس في مهرجان كان.. وربما القضاة كانوا سيظنون أننا لا نحترمهم".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الشرطة سعد المجرد القضاة النائب العام محكمة النقض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـبوشعيب | ثقافة و فنون

حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـ''بوشعيب''

مؤلم.. الفنان الكوميدي مهيول جاتو الضريبة وهاشنو قال‎ | ثقافة و فنون

مؤلم.. الفنان الكوميدي مهيول جاتو الضريبة وهاشنو قال‎

بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد

بزاف على الشبه..إيكو جديد يظهر بسطات+صورة | ثقافة و فنون

بزاف على الشبه..إيكو جديد يظهر بسطات+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طاقم شوف تيفي يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب | بــووز
منذ 55 دقيقة

طاقم ''شوف تيفي'' يشكركم بهذه الطريقة..نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا | بــووز

فيديو مثير.. لقاو حنش حي فوسط كازا

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أشنو وقع فجنازة المصور الصحفي المقتول بتمارة

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب شوف تيفي تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية | بــووز

نحن الآن أكثر من 13 مليون معجب ''شوف تيفي'' تحطم رقما قياسيا جديدا وتتصدر صفحتها كل المواقع المغربية.. العربية والإفريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صفعة جديدة..جمهورية مالاوي تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية البوليساريو | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

صفعة جديدة..جمهورية ''مالاوي'' تعلن رسميا سحب إعترافها من الجمهورية الوهمية ''البوليساريو''

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا | بووز

بالفيديو.. شركة للأثاث المنزلي تحترق بسلا

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال | مجتمع

بالأرقام.. ها شحال من مغربي عندو هاتف نقال

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة ربان طائرة في السماء بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس وهذا ما وقع للركاب

﻿ ﻿
اليوم 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.