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صادم..بعد ''عبد اللطيف مرداس''..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 20:29 صادم..بعد عبد اللطيف مرداس..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال | حوادث و حقوق
صادم..بعد ''عبد اللطيف مرداس''..برلماني وإبنته مهددين بالقتل في بني ملال
ناشد أحمد شدة النائب البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية، السلطات المحلية ببني ملال، إلى حمايته ووضع حد لمهدديه بالقتل في أسرع وقت ممكن.

شوف تيفي

ناشد أحمد شدة النائب البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية، السلطات المحلية ببني ملال، إلى حمايته ووضع حد لمهدديه بالقتل في أسرع وقت ممكن.

وحذر أحمد شدة، رئيس المجلس البلدي لبني ملال ، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، من تحركات جهات يعرفها، قال بأنها تهدده بالقتل، حيث سبق له أن وضع عدة شكايات ضدهم، لكن التحقيقات والأبحاث بقيت تراوح مكانها لأسباب لازالت غير مفهومة.

وحسب جريدة "الصباح" فقد توصلت نجلة رئيس بلدية بني ملال، التي تتابع دراستها في روسيا، بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، قال لها إن والدها توفي إثر عملية جراحية على القلب، وهو ما جعلها تقفل راجعة إلى أرض الوطن، قبل أن يتبين لها بأنها تعرضت للنصب من قبل أشخاص تخصصوا في ملاحقة والديها، ومعهما العديد من المستشارين الحركيين، الذين سيطروا على الإنتخابات الجماعية السابقة، وفازوا بالأغلبية دون إنتظار التحالف مع أي جهة حزبية أخرى من أجل تشكيل المكتب وإنتخاب الرئيس.

ويأتي التصريح المثير للقيادي في حزب الحركة الشعبية، بعد شهور على حادثة مقتل البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري "عبد اللطيف المرداس" رميا بالرصاص من أمام منزله في حي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء.

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المجهولين التهديد بالقتل الحركة الشعبية بني ملال شوف تيفي

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